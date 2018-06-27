Голос Америки. Москалькова пояснила, чому відмовилась просити Путіна про помилування Сенцова

Голос Америки. Москалькова пояснила, чому відмовилась просити Путіна про помилування СенцоваГолос Америки 160 Читать новость на русском
У свіжому випуску "Голос Америки" – уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова відмовилась просити Путіна помилувати Олега Сенцова. Натомість цього вимагають учасники другої Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, серед яких Федеріка Моґеріні, Христя Фріланд та Борис Джонсон.
Також у випуску:
Радник президента Трампа із нацбезпеки Джон Болтон зустрівся із президентом Росії Путіним у Москві. Про що вони говорили й коли Путін зустрінеться із Трампом?
Джерело: 24 канал
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