Голос Америки. Мост через Керченский залив – метафора путинской эры, – американские СМИ

В свежем выпуске программы "Голос Америки" – крымские татары отмечают, что открытие Путиным моста через Керченский залив – это исключительно имиджевый проект без практического значения.

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