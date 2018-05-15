Голос Америки. Міст через Керченську затоку – метафора путінської ери, – американські ЗМІ

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – кримські татари зазначають, що відкриття Путіним моста через Керченську затоку – це винятково іміджевий проект без практичного значення.

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