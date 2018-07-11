Голос Америки. На первом дне саммита НАТО Трамп выступил с резкими заявлениями
В свежем выпуске "Голос Америки" – президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО резко раскритиковал Германию за ее энергетическую зависимость от России.
Также в выпуске:
Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО уже имеет достаточно инструментов для эффективного сотрудничества с Украиной.
НАТО продолжает не признавать законную аннексию Крыма и осуждает другие агрессивные шаги России, – Столтенберг.
Источник: 24 Канал
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