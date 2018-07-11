Голос Америки. На первом дне саммита НАТО Трамп выступил с резкими заявлениями

В свежем выпуске "Голос Америки" – президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО резко раскритиковал Германию за ее энергетическую зависимость от России.

Также в выпуске: Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО уже имеет достаточно инструментов для эффективного сотрудничества с Украиной. НАТО продолжает не признавать законную аннексию Крыма и осуждает другие агрессивные шаги России, – Столтенберг.