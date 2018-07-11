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Голос Америки. На першому дні саміту НАТО Трамп виступив з різкими заявами

Голос Америки 852 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Голос Америки" – президент США Дональд Трамп на полях саміту НАТО різко розкритикував Німеччину за її енергетичну залежність від Росії.

Також у випуску:

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО вже має достатньо інструментів для ефективної співпраці з Україною.

НАТО продовжує не визнавати законну анексію Криму та засуджує інші агресивні кроки Росії, – Столтенберг.

Теги: НАТО Дональд Трамп Голос Америки
Джерело: 24 Канал
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