Голос Америки. На першому дні саміту НАТО Трамп виступив з різкими заявами
У свіжому випуску "Голос Америки" – президент США Дональд Трамп на полях саміту НАТО різко розкритикував Німеччину за її енергетичну залежність від Росії.
Також у випуску:
Генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО вже має достатньо інструментів для ефективної співпраці з Україною.
НАТО продовжує не визнавати законну анексію Криму та засуджує інші агресивні кроки Росії, – Столтенберг.
Джерело: 24 Канал
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