Голос Америки. На першому дні саміту НАТО Трамп виступив з різкими заявами

У свіжому випуску "Голос Америки" – президент США Дональд Трамп на полях саміту НАТО різко розкритикував Німеччину за її енергетичну залежність від Росії.

Також у випуску: Генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО вже має достатньо інструментів для ефективної співпраці з Україною. НАТО продовжує не визнавати законну анексію Криму та засуджує інші агресивні кроки Росії, – Столтенберг.