Голос Америки. На сенатских слушаниях рассказали, сколько РФ тратит на дезинформацию

В свежем выпуске "Голос Америки" – полмиллиарда долларов, столько денег за последние восемь лет было потрачено в мире на дезинформацию и пропаганду. Львиная часть этих денег принадлежит России. Об этом говорили на сенатских слушаниях о внешнем воздействии на социальные медиа.

Также в выпуске: Сотрудничество Манафорта с Партией Регионов и с Виктором Януковичем финансировал украинский олигарх Ринат Ахметов. Твиттер-реакция Трампа на судебное дело Манафорта.