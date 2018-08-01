Голос Америки. На сенатских слушаниях рассказали, сколько РФ тратит на дезинформацию
В свежем выпуске "Голос Америки" – полмиллиарда долларов, столько денег за последние восемь лет было потрачено в мире на дезинформацию и пропаганду. Львиная часть этих денег принадлежит России. Об этом говорили на сенатских слушаниях о внешнем воздействии на социальные медиа.
Также в выпуске:
Сотрудничество Манафорта с Партией Регионов и с Виктором Януковичем финансировал украинский олигарх Ринат Ахметов.
Твиттер-реакция Трампа на судебное дело Манафорта.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии