Голос Америки. На сенатських слуханнях розповіли, скільки витрачає РФ на дезінформацію
У свіжому випуску "Голос Америки" – півмільярда доларів, стільки грошей за останні вісім років було витрачено в світі на дезінформацію та пропаганду. Левова частина цих грошей належить Росії. Про це говорили на сенатських слуханнях про зовнішній вплив на соціальні медіа.
Також у випуску:
Співпрацю Манафорта з "Партією Регіонів" та з Віктором Януковичем фінансував український олігарх Рінат Ахметов.
Твіттер-реакція Трампа на судову справу Манафорта.
Джерело: 24 канал
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