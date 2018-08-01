Голос Америки. На сенатських слуханнях розповіли, скільки витрачає РФ на дезінформацію

У свіжому випуску "Голос Америки" – півмільярда доларів, стільки грошей за останні вісім років було витрачено в світі на дезінформацію та пропаганду. Левова частина цих грошей належить Росії. Про це говорили на сенатських слуханнях про зовнішній вплив на соціальні медіа.

Також у випуску: Співпрацю Манафорта з "Партією Регіонів" та з Віктором Януковичем фінансував український олігарх Рінат Ахметов. Твіттер-реакція Трампа на судову справу Манафорта.