Голос Америки: Насколько эффективными были санкции против России

В свежем выпуске "Голоса Америки" – несмотря на разногласия между Вашингтоном и Брюсселем, они едины в вопросе санкций против России за ее агрессию в Украине. Эти экономические ограничения стали мощными фактором сдерживания.

Также в выпуске: Заседание ООН в Нью-Йорке открывал президент Украины Петр Порошенко. Также там выступали представители более десяти стран Европы и Америки.