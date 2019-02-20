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      Голос Америки: Насколько эффективными были санкции против России

      Голос Америки 11 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – несмотря на разногласия между Вашингтоном и Брюсселем, они едины в вопросе санкций против России за ее агрессию в Украине. Эти экономические ограничения стали мощными фактором сдерживания.

      Также в выпуске:

      Заседание ООН в Нью-Йорке открывал президент Украины Петр Порошенко. Также там выступали представители более десяти стран Европы и Америки.

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      Теги: Санкции Новости России Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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