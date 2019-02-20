Голос Америки: Насколько эффективными были санкции против России
В свежем выпуске "Голоса Америки" – несмотря на разногласия между Вашингтоном и Брюсселем, они едины в вопросе санкций против России за ее агрессию в Украине. Эти экономические ограничения стали мощными фактором сдерживания.
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Заседание ООН в Нью-Йорке открывал президент Украины Петр Порошенко. Также там выступали представители более десяти стран Европы и Америки.
Источник: 24 канал
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