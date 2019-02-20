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      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
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      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      Голос Америки: Наскільки ефективними були санкції проти Росії

      Голос Америки 33 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – незважаючи на розбіжності між Вашингтоном та Брюсселем, вони єдині у питанні щодо санкцій проти Росії через її агресію в Україні. Ці економічні обмеження стали потужними фактом стримування.

      Також у випуску: 

      Засідання ООН у Нью Йорку відкривав президент України Петро Порошенко. Також там виступали представники понад десяти країн Європи і Америки.

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      Теги: Новини Росії Голос Америки Новини США Санкції
      Джерело: 24 канал
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