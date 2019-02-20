Голос Америки: Наскільки ефективними були санкції проти Росії
У свіжому випуску "Голосу Америки" – незважаючи на розбіжності між Вашингтоном та Брюсселем, вони єдині у питанні щодо санкцій проти Росії через її агресію в Україні. Ці економічні обмеження стали потужними фактом стримування.
Також у випуску:
Засідання ООН у Нью Йорку відкривав президент України Петро Порошенко. Також там виступали представники понад десяти країн Європи і Америки.
Джерело: 24 канал
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