Голос Америки: Наскільки ефективними були санкції проти Росії

У свіжому випуску "Голосу Америки" – незважаючи на розбіжності між Вашингтоном та Брюсселем, вони єдині у питанні щодо санкцій проти Росії через її агресію в Україні. Ці економічні обмеження стали потужними фактом стримування.

Також у випуску: Засідання ООН у Нью Йорку відкривав президент України Петро Порошенко. Також там виступали представники понад десяти країн Європи і Америки.