Голос Америки. НАТО осудила ввод в эксплуатацию Керченского моста
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – НАТО осудила частичное введение в эксплуатацию моста, который соединяет Россию с аннексированным Крымом. По мнению организации, это является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
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В Украине послы 17 стран ЕС выдали совместное заявление, в котором подтвердили свою приверженность защите прав человека, обеспечению равенства для всех, независимо от сексуальной ориентации.
Источник: 24 Канал
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