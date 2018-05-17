Голос Америки. НАТО засудила введення в експлуатацію Керченського мосту
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – НАТО засудила часткове введення в експлуатацію моста, який з'єднує Росію з анексованим Кримом. На думку організації, це являється ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України.
Також у випуску:
В Україні посли 17 країн ЄС видали спільну заяву, в якій підтвердили свою прихильність до захисту прав людини, забезпечення рівності для всіх, незалежно від сексуальної орієнтації.
Джерело: 24 Канал
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