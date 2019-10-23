Голос Америки: НАТО увеличивает помощь Украине, – Столтенберг

В свежем выпуске "Голоса Америки" – Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс увеличивает помощь Украине. Об этом он отметил во время пресс-конференции в преддверии встречи министров стран-членов НАТО в Брюсселе.

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► В деле импичмента перед тремя комитетами Палаты представителей Конгресса должен свидетельствовать заместитель помощника министра обороны по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер. Чиновница прибыла в Конгресс, но к этому времени слушания не начались.

► Сегодняшние показания в Конгрессе ознаменовались силовым противостоянием между демократами и республиканцами. Группа республиканцев ворвалась в зал, где проходили слушания комитета, и требовала включить их в процесс слушания или сделать их открытыми.

► Лора Купер – это именно тот человек в Пентагоне, которая занимается военной помощи Украине и непосредственно общается с украинским министерством обороны. Конгрессмены хотят услышать подробности от нее того, как предоставлялась военная помощь Украине, а также какие условия выдвигал Пентагон Киеву в обмен на выделение помощи.

► Раньше в 2019 году в интервью "Голосу Америки" Купер рассказала, что Пентагон хотел увидеть реформирования военного оборонного сектора Украины и был поражен прогрессом.

► Трамп заявил о полном снятии санкций с Турции.

► Интервью с Предстоятелем ПЦУ Епифанием о вызовах перед Православной Церковью Украины, притеснения церкви на оккупированных территориях и путь к миру.