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      Голос Америки: НАТО збільшує допомогу Україні, – Столтенберг

      Голос Америки 79 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс збільшує допомогу Україні. Про це він зазначив під час пресконференції напередодні зустрічі міністрів країн-членів НАТО у Брюсселі.

      Також у випуску:

      ► У справі імпічменту перед трьома комітетами Палати представників Конгресу має свідчити заступниця помічника міністра оборони з питань Росії, України та Євразії Лора Купер. Посадовиця прибула в Конгрес, але до цього часу слухання не розпочалися.

      ► Сьогоднішні свідчення в Конгресі ознаменувалися силовим протистоянням між демократами і республіканцями. Група республіканців увірвалася у залу, де проходили слухання комітету, і вимагала включити їх у процес слухання або зробити їх відкритими.

      ► Лора Купер – це саме та людина у Пентагоні, яка опікується військовою допомогою Україні та безпосередньо спілкується з українським міністерством оборони. Конгресмени хочуть почути подробиці від неї того, як надавалася військова допомога Україні, а також які умови висував Пентагон Києву в обмін на виділення допомоги.

      ► Раніше у 2019 році в інтерв'ю "Голосу Америки" Купер розповіла, що Пентагон хотів побачити реформування військового оборонного сектору України і був вражений прогресом.

      ► Трамп заявив про повне зняття санкцій з Туреччини. 

      ► Інтерв’ю з Предстоятелем ПЦУ Епіфанієм про виклики перед Православною Церквою України, утиски церкви на окупованих територіях та шлях до миру.

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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини політики Новини України Голос Америки Новини США Єнс Столтенберг НАТО Міністерство оборони України Війна на Донбасі
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