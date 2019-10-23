Голос Америки: НАТО збільшує допомогу Україні, – Столтенберг

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс збільшує допомогу Україні. Про це він зазначив під час пресконференції напередодні зустрічі міністрів країн-членів НАТО у Брюсселі.

Також у випуску:

► У справі імпічменту перед трьома комітетами Палати представників Конгресу має свідчити заступниця помічника міністра оборони з питань Росії, України та Євразії Лора Купер. Посадовиця прибула в Конгрес, але до цього часу слухання не розпочалися.

► Сьогоднішні свідчення в Конгресі ознаменувалися силовим протистоянням між демократами і республіканцями. Група республіканців увірвалася у залу, де проходили слухання комітету, і вимагала включити їх у процес слухання або зробити їх відкритими.

► Лора Купер – це саме та людина у Пентагоні, яка опікується військовою допомогою Україні та безпосередньо спілкується з українським міністерством оборони. Конгресмени хочуть почути подробиці від неї того, як надавалася військова допомога Україні, а також які умови висував Пентагон Києву в обмін на виділення допомоги.

► Раніше у 2019 році в інтерв'ю "Голосу Америки" Купер розповіла, що Пентагон хотів побачити реформування військового оборонного сектору України і був вражений прогресом.

► Трамп заявив про повне зняття санкцій з Туреччини.

► Інтерв’ю з Предстоятелем ПЦУ Епіфанієм про виклики перед Православною Церквою України, утиски церкви на окупованих територіях та шлях до миру.