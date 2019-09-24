Голос Америки: О чем говорил Трамп на Генассамблее ООН

В свежем выпуске "Голоса Америки" – Президент США Дональд Трамп с трибуны крупнейшей межправительственной организации мира заявил, что будущее принадлежит патриотам, а не глобалистам. И что страны должны сосредоточиться на своих национальных интересах.

Также в выпуске: Трамп не упомянул в своей речи ни Украину, ни Россию. Владимир Зеленский поделился своими ожиданиями перед встречей с Трампом.

Источник: 24 канал