00:07
25 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российская котлета за 1 миллион рублей. Космический папа FEDOR
      Вєсті Кремля
      20:45, 24 сентября
      Вести.UA: Янукович возвращается в Украину? Дубинский обозвал Зеленского
      Вєсті.UA
      20:10, 24 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

      Голос Америки: О чем говорил Трамп на Генассамблее ООН

      Голос Америки 36 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – Президент США Дональд Трамп с трибуны крупнейшей межправительственной организации мира заявил, что будущее принадлежит патриотам, а не глобалистам. И что страны должны сосредоточиться на своих национальных интересах.

      Также в выпуске:

      Трамп не упомянул в своей речи ни Украину, ни Россию.

      Владимир Зеленский поделился своими ожиданиями перед встречей с Трампом.

      blog_ava
      Украина – Сербия: онлайн-трансляция 1/4 финала Евро-2019 по волейболу
      24 сентября
      959
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Дональд Трамп Новости США Генассамблея ООН Голос Америки
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 24 сентября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 24 сентября: отставки Князева и Новака, снятие санкций с Януковича
      24 сентября , 22:18 Главные новости 24 сентября: отставки Князева и Новака, снятие санкций с Януковича
      266
      Медицинский каннабис и не только: почему украинцам стоит изменить отношение к конопле
      24 сентября , 20:00 Медицинский каннабис и не только: почему украинцам стоит изменить отношение к конопле
      Олександр Бевза 155
      Старые лица новой таможни
      24 сентября , 20:00 Старые лица новой таможни
      214
      Джонсону не удалось остановить работу британского парламента: что нужно знать
      24 сентября , 19:01 Джонсону не удалось остановить работу британского парламента: что нужно знать
      Світлана Попова 109
      Скандал в Минздраве: заблокирует ли новый министр медреформу
      24 сентября , 18:50 Скандал в Минздраве: заблокирует ли новый министр медреформу
      358
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук