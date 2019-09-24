Голос Америки: Про що говорив Трамп на Генасамблеї ООН
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Президент США Дональд Трамп з трибуни найбільшої міжурядової організації світу заявив, що майбутнє належить патріотам, а не глобалістам. І що країни мають зосередитися на своїх національних інтересах.
Також у випуску:
Трамп не згадав у своїй промові ані Україну, ані Росію.
Володимир Зеленський поділився своїми очікуваннями перед зустріччю з Трампом.
Джерело: 24 канал
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