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      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США СЕРГІЙ КНЯЗЄВ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ

      Голос Америки: Про що говорив Трамп на Генасамблеї ООН

      Голос Америки 112 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Президент США Дональд Трамп з трибуни найбільшої міжурядової організації світу заявив, що майбутнє належить патріотам, а не глобалістам. І що країни мають зосередитися на своїх національних інтересах.

      Також у випуску:

      Трамп не згадав у своїй промові ані Україну, ані Росію. 

      Володимир Зеленський поділився своїми очікуваннями перед зустріччю з Трампом.

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      Теги: Новини України Голос Америки Новини США Дональд Трамп Володимир Зеленський Генасамблея ООН
      Джерело: 24 канал
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