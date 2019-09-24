Голос Америки: Про що говорив Трамп на Генасамблеї ООН

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Президент США Дональд Трамп з трибуни найбільшої міжурядової організації світу заявив, що майбутнє належить патріотам, а не глобалістам. І що країни мають зосередитися на своїх національних інтересах.

Також у випуску: Трамп не згадав у своїй промові ані Україну, ані Росію. Володимир Зеленський поділився своїми очікуваннями перед зустріччю з Трампом.

Джерело: 24 канал