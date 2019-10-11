Голос Америки: о чем экс-посол США в Украине предупредила Конгресс

В свежем выпуске "Голоса Америки" – Мари Йованович, которую внезапно уволили в мае с должности посла США в Украине, предупредила конгрессменов, что влияние и интересы частных лиц узурпировали американскую дипломатию. Кроме этого, она назвала выдумкой обвинения в ее адрес в том, что она якобы была нелояльной к президенту Трампу.

Также в выпуске: Что Конституция Соединенных Штатов Америки говорит об импичменте президенту и какие мысли у экспертов. Посол США в ЕС Гордон Сондланд и бывшая советница Белого дома Фиона Хилл будут свидетельствовать в Конгрессе.