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      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
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      Голос Америки: о чем экс-посол США в Украине предупредила Конгресс

      Голос Америки 15 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – Мари Йованович, которую внезапно уволили в мае с должности посла США в Украине, предупредила конгрессменов, что влияние и интересы частных лиц узурпировали американскую дипломатию. Кроме этого, она назвала выдумкой обвинения в ее адрес в том, что она якобы была нелояльной к президенту Трампу.

      Также в выпуске:

      Что Конституция Соединенных Штатов Америки говорит об импичменте президенту и какие мысли у экспертов.

      Посол США в ЕС Гордон Сондланд и бывшая советница Белого дома Фиона Хилл будут свидетельствовать в Конгрессе.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Голос Америки Новости США
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