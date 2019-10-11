Голос Америки: Про що експослиня США в Україні попередила Конгрес

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Марі Йованович, яку раптово звільнили у травні з посади посла США в Україні, попередила конгресменів, що вплив та інтереси приватних осіб узурпували американську дипломатію. Крім цього, вона назвала вигадкою звинувачення на її адресу в тому, що вона нібито була нелояльною до президента Трампа.

Також у випуску: Що Конституція Сполучених Штатів Америки говорить про імпічмент президенту та які думки в експертів. Посол США у ЄС Ґордон Сондланд та колишня радниця Білого дому Фіона Гілл свідчитимуть у Конгресі.