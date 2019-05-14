16:10
16 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российские ведьмы подожгли Нотр-Дам. Кто подставил Путину ковер
      Вєсті Кремля
      21:38, 15 мая
      Вести.UA: Как Порошенко засевает "хороших" людей. Вакарчук поделился политической стратегией
      Вєсті.UA
      20:11, 15 мая
      Эстонского чуда не произошло: почему в Украине не могут запустить электронное управление
      ЦРУ
      09:00, 15 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Наркомания в Союзе
      Згадати все
      01:04, сегодня
      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Голос Америки: О чем Помпео говорил с Путиным

      Голос Америки 262 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – в Сочи госсекретарь США Майкл Помпео встретился с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. Представитель Трампа заявил, что Америка хочет сотрудничать с Кремлем в некоторых вопросах, но предостерег от вмешательства в выборы в 2020 году. Вспомнили на встрече и об Украине.

      Также в выпуске:

      Как таможенные войны США и Китая ударят по кошелькам американцев – на примере веломагазина в Вашингтоне.

      blog_ava
      Верховная Рада выбрала дату инаугурации Зеленского
      сегодня
      34674
      Теги: Владимир Путин Новости США Голос Америки Майк Помпео
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 14 мая
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Вакарчук идет на парламентские выборы: программа партии "Голос"
      сегодня , 15:36 Вакарчук идет на парламентские выборы: программа партии "Голос"
      Ірина Юрковська 44
      Вакарчук идет в парламент: какие шансы у его партии
      сегодня , 15:30 Вакарчук идет в парламент: какие шансы у его партии
      Інна Жолобович 178
      Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      сегодня , 15:00 Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      Світові Медіа 306
      Вакарчук или нет: кому принадлежит цитата - тест
      сегодня , 14:49 Вакарчук или нет: кому принадлежит цитата - тест
      70
      Команда Вакарчука: кто попал в партию "Голос" и что о них известно
      сегодня , 14:05 Команда Вакарчука: кто попал в партию "Голос" и что о них известно
      Наталя Боднар 613
      Голос Америки. Какие последствия будет иметь ультиматум Путина в отношении США
       4 октября 2016 , 00:29 1
      Голос Америки. Сенсационные заявления министра финансов Украины на международном форуме
       13 июля 2015 , 23:55
      Голос Америки. Поздравление Украины с Днем Независимости. Американские военные на параде
       24 августа 2017 , 23:21
      "Голос Америки". НАТО увеличивает поддержку Украины, американские инвесторы не уйдут из Украины
       20 марта 2015 , 23:04
      Голос Америки: Могут ли независимые кандидаты от третьих партий иметь успех на выборах в США
       7 февраля , 23:44
      Голос Америки: Facebook запретит пропаганду белого национализма и сепаратизма
       28 марта , 23:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук