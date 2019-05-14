Голос Америки: О чем Помпео говорил с Путиным

В свежем выпуске "Голоса Америки" – в Сочи госсекретарь США Майкл Помпео встретился с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. Представитель Трампа заявил, что Америка хочет сотрудничать с Кремлем в некоторых вопросах, но предостерег от вмешательства в выборы в 2020 году. Вспомнили на встрече и об Украине.

Также в выпуске: Как таможенные войны США и Китая ударят по кошелькам американцев – на примере веломагазина в Вашингтоне.

Источник: 24 канал