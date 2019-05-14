Голос Америки: Про що Помпео говорив з Путіним

У свіжому випуску "Голосу Америки" – у Сочі держсекретар США Майк Помпео зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним і головою МЗС Сергієм Лавровим. Представник Трампа заявив, що Америка хоче співпрацювати з Кремлем у деяких питаннях, але застеріг від втручання у вибори у 2020 році. Згадали на зустрічі й про Україну.

Також у випуску: Як митні війни США та Китаю вдарять по гаманцях американців – на прикладі велокрамниці у Вашингтоні.

Джерело: 24 канал