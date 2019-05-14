Голос Америки: Про що Помпео говорив з Путіним
У свіжому випуску "Голосу Америки" – у Сочі держсекретар США Майк Помпео зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним і головою МЗС Сергієм Лавровим. Представник Трампа заявив, що Америка хоче співпрацювати з Кремлем у деяких питаннях, але застеріг від втручання у вибори у 2020 році. Згадали на зустрічі й про Україну.
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Джерело: 24 канал
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