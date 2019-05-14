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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      Голос Америки: Про що Помпео говорив з Путіним

      Голос Америки 547 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – у Сочі держсекретар США Майк Помпео зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним і головою МЗС Сергієм Лавровим. Представник Трампа заявив, що Америка хоче співпрацювати з Кремлем у деяких питаннях, але застеріг від втручання у вибори у 2020 році. Згадали на зустрічі й про Україну.

      Також у випуску: 

      Як митні війни США та Китаю вдарять по гаманцях американців – на прикладі велокрамниці у Вашингтоні.

      blog_ava
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      Теги: Володимир Путін Новини США Голос Америки Майк Помпео
      Джерело: 24 канал
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