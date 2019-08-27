Голос Америки: О чем советник Трампа говорил с украинскими чиновниками

В свежем выпуске "Голоса Америки" – советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прибыл с официальным визитом в Украину и уже встретился с секретарем СНБО Украины Александром Данилюком. Они обсудили, в частности, пути защиты от "недобросовестного экономического поведения Китая".

Также в выпуске: Украина и Всемирный банк подписали соглашение на 200 миллионов долларов. О чем советник президента США по вопросам нацбезопасности говорил с украинскими чиновниками.

Источник: 24 канал