Голос Америки: О чем советник Трампа говорил с украинскими чиновниками
В свежем выпуске "Голоса Америки" – советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прибыл с официальным визитом в Украину и уже встретился с секретарем СНБО Украины Александром Данилюком. Они обсудили, в частности, пути защиты от "недобросовестного экономического поведения Китая".
Также в выпуске:
Украина и Всемирный банк подписали соглашение на 200 миллионов долларов.
О чем советник президента США по вопросам нацбезопасности говорил с украинскими чиновниками.
Источник: 24 канал
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