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      Голос Америки: О чем советник Трампа говорил с украинскими чиновниками

      Голос Америки 22 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прибыл с официальным визитом в Украину и уже встретился с секретарем СНБО Украины Александром Данилюком. Они обсудили, в частности, пути защиты от "недобросовестного экономического поведения Китая".

      Также в выпуске:

      Украина и Всемирный банк подписали соглашение на 200 миллионов долларов.

      О чем советник президента США по вопросам нацбезопасности говорил с украинскими чиновниками.

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      Теги: Новости Украины Голос Америки Новости США Новости политики
      Источник: 24 канал
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