Голос Америки: Про що радник Трампа говорив з українськими посадовцями
У свіжому випуску "Голосу Америки" – радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон прибув з офіційним візитом в Україну й вже зустрівся зі секретарем РНБО України Олександром Данилюком. Вони обговорили, зокрема, шляхи захисту від "недобросовісної економічної поведінки Китаю".
Також у випуску:
Україна та Світовий банк підписали угоду на 200 мільйонів доларів.
Про що радник президента США з питань нацбезпеки говорив з українськими урядовцями.
Джерело: 24 канал
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