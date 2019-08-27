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      Голос Америки: Про що радник Трампа говорив з українськими посадовцями

      Голос Америки 51 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон прибув з офіційним візитом в Україну й вже зустрівся зі секретарем РНБО України Олександром Данилюком. Вони обговорили, зокрема, шляхи захисту від "недобросовісної економічної поведінки Китаю".

      Також у випуску: 

      Україна та Світовий банк підписали угоду на 200 мільйонів доларів. 

      Про що радник президента США з питань нацбезпеки говорив з українськими урядовцями.

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      Теги: Новини України Голос Америки Новини США Новини політики
      Джерело: 24 канал
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