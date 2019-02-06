Голос Америки: О каких победах США отчитался Трамп перед Конгрессом
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Президент США Дональд Трамп традиционно выступил с обращением к Конгрессу. Американский президент призвал прекратить расследование возможных связей его команды с россиянами, если демократы хотят рассчитывать на успех своих законотворческих инициатив.
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Дональд Трамп раскритиковал Россию перед Конгрессом.
Источник: 24 канал
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