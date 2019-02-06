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      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Голос Америки: О каких победах США отчитался Трамп перед Конгрессом

      Голос Америки 13 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – Президент США Дональд Трамп традиционно выступил с обращением к Конгрессу. Американский президент призвал прекратить расследование возможных связей его команды с россиянами, если демократы хотят рассчитывать на успех своих законотворческих инициатив.

      Также в выпуске:

      Дональд Трамп раскритиковал Россию перед Конгрессом.

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      Теги: Дональд Трамп Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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