Голос Америки: О каких победах США отчитался Трамп перед Конгрессом

В свежем выпуске "Голоса Америки" – Президент США Дональд Трамп традиционно выступил с обращением к Конгрессу. Американский президент призвал прекратить расследование возможных связей его команды с россиянами, если демократы хотят рассчитывать на успех своих законотворческих инициатив.

Также в выпуске: Дональд Трамп раскритиковал Россию перед Конгрессом.