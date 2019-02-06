Голос Америки: Про які перемоги США відзвітував Трамп перед Конгресом
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Президент США Дональд Трамп традиційно виступив зі зверненням до Конгресу. Американський президент закликав припинити розслідування щодо можливих зв'язків його команди з росіянами, якщо демократи прагнуть розраховувати на успіх своїх законотворчих ініціатив.
Також у випуску:
Дональд Трамп розкритикував Росію перед Конгресом.
Джерело: 24 канал
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