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      Голос Америки: Про які перемоги США відзвітував Трамп перед Конгресом

      Голос Америки 31 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Президент США Дональд Трамп традиційно виступив зі зверненням до Конгресу. Американський президент закликав припинити розслідування щодо можливих зв'язків його команди з росіянами, якщо демократи прагнуть розраховувати на успіх своїх законотворчих ініціатив.

      Також у випуску:

      Дональд Трамп розкритикував Росію перед Конгресом.

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      Теги: Голос Америки Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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