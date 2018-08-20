Голос Америки. О какой опасности заявил Верховный комиссар ООН
В свежем выпуске "Голос Америки" – Верховный комиссар ООН по правам человека заявил об опасности, которую создают атаки Трампа на СМИ для журналистов. Его атаки усложняют работу журналистов в других странах, а именно там, где подавляется свобода слова.
Также в выпуске:
Национальным позором Америки назвал Трамп расследование, возглавляемое Мюллером.
Первая Леди США предостерегла от деструктивного и вредного использования соцсетей.
В украинских школах будут изучать медиаграмотность.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии