Голос Америки. О какой опасности заявил Верховный комиссар ООН

В свежем выпуске "Голос Америки" – Верховный комиссар ООН по правам человека заявил об опасности, которую создают атаки Трампа на СМИ для журналистов. Его атаки усложняют работу журналистов в других странах, а именно там, где подавляется свобода слова.

Также в выпуске: Национальным позором Америки назвал Трамп расследование, возглавляемое Мюллером. Первая Леди США предостерегла от деструктивного и вредного использования соцсетей. В украинских школах будут изучать медиаграмотность.