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СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Голос Америки. О какой опасности заявил Верховный комиссар ООН

Голос Америки 36 Читати новину українською

В свежем выпуске "Голос Америки" – Верховный комиссар ООН по правам человека заявил об опасности, которую создают атаки Трампа на СМИ для журналистов. Его атаки усложняют работу журналистов в других странах, а именно там, где подавляется свобода слова.

Также в выпуске:

Национальным позором Америки назвал Трамп расследование, возглавляемое Мюллером.

Первая Леди США предостерегла от деструктивного и вредного использования соцсетей.

В украинских школах будут изучать медиаграмотность.

Теги: Новости Украины СМИ журналисты Новости США Дональд Трамп Меланья Трамп ООН Голос Америки
Источник: 24 канал
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