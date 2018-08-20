Голос Америки. Про яку небезпеку заявив Верховний комісар ООН
У свіжому випуску "Голос Америки" – Верховний комісар ООН по правам людини заявив про небезпеку, що створюють атаки Трампа на ЗМІ для журналістів. Його атаки ускладнюють роботу журналістів в інших країнах, саме там, де пригнічується свобода слова.
Також у випуску:
Національною ганьбою Америки назвав Трамп розслідування, очолюване Мюллером.
Перша Леді США застерегла від деструктивного та шкідливого використання соцмереж.
В українських школах вивчатимуть медіаграмотність.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі