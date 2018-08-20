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Голос Америки. Про яку небезпеку заявив Верховний комісар ООН

Голос Америки 97 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Голос Америки" – Верховний комісар ООН по правам людини заявив про небезпеку, що створюють атаки Трампа на ЗМІ для журналістів. Його атаки ускладнюють роботу журналістів в інших країнах, саме там, де пригнічується свобода слова.

Також у випуску:

Національною ганьбою Америки назвав Трамп розслідування, очолюване Мюллером.

Перша Леді США застерегла від деструктивного та шкідливого використання соцмереж.

В українських школах вивчатимуть медіаграмотність. 

Теги: Голос Америки ООН Меланія Трамп Дональд Трамп Новини США Новини України журналісти ЗМІ
Джерело: 24 канал
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