Голос Америки: обнародовали стенограммы закрытых показаний по импичменту Трампа

В свежем выпуске "Голоса Америки" - в США обнародовали стенограммы закрытых показаний экс-чиновника службы Белого дома по управлению и бюджету Марка Сэнди касательно импичмента Трампа. Он рассказал: летом говорил руководству, что задержка выделения помощи Украине могла происходить с нарушением закона. Его также смущало, что длительное время никто не объяснял, каковы причины этой задержки.

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