Голос Америки: Оприлюднили стенограми закритих свідчень щодо імпічменту Трампа
У свіжому випуску "Голосу Америки" – у США оприлюднили стенограми закритих свідчень експосадовця служби Білого Дому з управління та бюджету Марка Сенді щодо імпічменту Трампа. Він розповів: влітку говорив керівництву, що затримка виділення допомоги Україні могла відбуватися із порушенням закону. Його також бентежило, що тривалий час ніхто не пояснював, які причини цієї затримки.
Також у випуску:
За інформацією The New York Times, Трамп знав про скаргу на його розмову зі Зеленським, коли розморожував військову допомогу Україні.
Несвяткова погода у США напередодні Дня Подяки: зимовий шторм, який розтягнувся з Каліфорнії до Мічигану, вже оголосили історичним.
За даними Національної федерації роздрібної торгівлі США, 160 мільйонів американців цими вихідними підуть за покупками.
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