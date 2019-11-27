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      Голос Америки: Оприлюднили стенограми закритих свідчень щодо імпічменту Трампа

      Голос Америки 91 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – у США оприлюднили стенограми закритих свідчень експосадовця служби Білого Дому з управління та бюджету Марка Сенді щодо імпічменту Трампа. Він розповів: влітку говорив керівництву, що затримка виділення допомоги Україні могла відбуватися із порушенням закону. Його також бентежило, що тривалий час ніхто не пояснював, які причини цієї затримки.

      Також у випуску: 

      За інформацією The New York Times, Трамп знав про скаргу на його розмову зі Зеленським, коли розморожував військову допомогу Україні.

      Несвяткова погода у США напередодні Дня Подяки: зимовий шторм, який розтягнувся з Каліфорнії до Мічигану, вже оголосили історичним.

      За даними Національної федерації роздрібної торгівлі США, 160 мільйонів американців цими вихідними підуть за покупками.

       

      З’явилось відео затримання Альперіна
      27 листопада
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      Теги: Новини України Голос Америки Новини США Імпічмент Трампа
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