Голос Америки: обнародуют ли в США документы о задержке военной помощи Украине

В свежем выпуске "Голоса Америки" – более сотни документов Пентагона и бюджетного офиса Белого дома, касающиеся задержки военной помощи Украине могут уже сегодня поступить в руки независимых журналистов расследователей. Некоммерческий центр за целостность общества подал запрос на получение документов по закону о свободе информации.

Также в выпуске: Комитет сената по международным отношениям одобрил четыре законопроекта в сфере энергетики, направленные против строительства "Северного потока-2".