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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Голос Америки: обнародуют ли в США документы о задержке военной помощи Украине

      Голос Америки 8 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – более сотни документов Пентагона и бюджетного офиса Белого дома, касающиеся задержки военной помощи Украине могут уже сегодня поступить в руки независимых журналистов расследователей. Некоммерческий центр за целостность общества подал запрос на получение документов по закону о свободе информации.

      Также в выпуске:

      Комитет сената по международным отношениям одобрил четыре законопроекта в сфере энергетики, направленные против строительства "Северного потока-2".

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      Теги: Новости Украины Голос Америки Новости США
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