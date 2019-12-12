Голос Америки: обнародуют ли в США документы о задержке военной помощи Украине
В свежем выпуске "Голоса Америки" – более сотни документов Пентагона и бюджетного офиса Белого дома, касающиеся задержки военной помощи Украине могут уже сегодня поступить в руки независимых журналистов расследователей. Некоммерческий центр за целостность общества подал запрос на получение документов по закону о свободе информации.
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Комитет сената по международным отношениям одобрил четыре законопроекта в сфере энергетики, направленные против строительства "Северного потока-2".
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