Голос Америки: чи оприлюднять у США документи щодо затримки військової допомоги Україні
У свіжому випуску "Голосу Америки" – понад сотню документів Пентагону і бюджетного офісу Білого дому, які стосуються затримки військової допомоги Україні можуть вже сьогодні надійти до рук незалежних журналістів розслідувачів. Неприбутковий центр за цілісність суспільства подав запит на отримання документів згідно із законом про свободу інформації.
Також у випуску:
Комітет сенату із міжнародних відносин схвалив чотири законопроєкти у сфері енергетики, які цілеспрямовані проти будівництва "Північного потоку-2".
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