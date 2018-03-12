Голос Америки. Одна из крупнейших проблем украинской армии
Голос Америки 23:19, 12 марта 438 Читати новину українською
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – гендерное неравенство – одна из крупнейших проблем украинской армии, которая остается актуальной даже после 3 лет войны на востоке Украины. Снайперши, гранатометничы, разведчицы часто формально числятся поварихами и швеями.
Также в выпуске:
Президент США Дональд Трамп отметил, что педагоги, которые прошли специальную подготовку, должны скрытно носить огнестрельное оружие в школах.
Источник: 24 Канал
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