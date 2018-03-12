Голос Америки. Одна з найбільших проблем в українській армії
Голос Америки 23:15, 12 березня 1063 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – гендерна нерівність – одна з найбільших проблем в українській армії, яка залишається актуальною навіть після 3 років війни на сході України. Снайперки, гранатометниці, розвідниці часто формально значаться кухарками й швачками.
Також у випуску:
Президент США Дональд Трамп зазначив, що педагоги, які пройшли спеціальну підготовку, повинні приховано носити вогнепальну зброю у школах.
Джерело: 24 Канал
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