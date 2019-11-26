Голос Америки: Огромную новогоднюю елку установили перед Конгрессом США – удивительное видео

В свежем выпуске "Голоса Америки" – в США готовятся к Рождеству и новогодним праздникам. Перед Конгрессом уже начали устанавливать 18-метровую елку, которую привезли из Национального парка штата Нью-Мексико, что за более чем 3 километров километров от американской столицы. Огни на елке зажгут в среду, 27 ноября.

Также в выпуске: Каждая третья женщина в мире в течении своей жизни становится жертвой физического или сексуального насилия. Журналисты узнают новые подробности о "внутренней кухне" принятия решений в Белом доме и связи украинских олигархов с американцами.