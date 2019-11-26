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      24 Канал Программы Голос Америки
      НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Голос Америки: Огромную новогоднюю елку установили перед Конгрессом США – удивительное видео

      Голос Америки 19 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – в США готовятся к Рождеству и новогодним праздникам. Перед Конгрессом уже начали устанавливать 18-метровую елку, которую привезли из Национального парка штата Нью-Мексико, что за более чем 3 километров километров от американской столицы. Огни на елке зажгут в среду, 27 ноября.

      Также в выпуске:

      Каждая третья женщина в мире в течении своей жизни становится жертвой физического или сексуального насилия.

      Журналисты узнают новые подробности о "внутренней кухне" принятия решений в Белом доме и связи украинских олигархов с американцами.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Голос Америки Новости США Рождество
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