Голос Америки: Величезну новорічну ялинку встановили перед Конгресом США – вражаюче відео

У свіжому випуску "Голосу Америки" – у США готуються до Різдва та новорічних свят. Перед Конгресом вже почали встановлювати 18-метрову ялинку, яку привезли з Національного парку штату Нью-Мексико, що за понад 3 тисячі кілометрів від американської столиці. Вогні на ялинці запалять у середу, 27 листопада.

Також у випуску: Кожна третя жінка в світі протягом свого життя стає жертвою фізичного або сексуального насильства. Журналісти дізнаються нові подробиці про "внутрішню кухню" прийняття рішень у Білому домі та зв'язки українських олігархів із американцями.