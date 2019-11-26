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      МИКОЛА КУЛЕБА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Голос Америки: Величезну новорічну ялинку встановили перед Конгресом США – вражаюче відео

      Голос Америки 58 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – у США готуються до Різдва та новорічних свят. Перед Конгресом вже почали встановлювати 18-метрову ялинку, яку привезли з Національного парку штату Нью-Мексико, що за понад 3 тисячі кілометрів від американської столиці. Вогні на ялинці запалять у середу, 27 листопада.

      Також у випуску:

      Кожна третя жінка в світі протягом свого життя стає жертвою фізичного або сексуального насильства. 

      Журналісти дізнаються нові подробиці про "внутрішню кухню" прийняття рішень у Білому домі та зв'язки українських олігархів із американцями.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Голос Америки Новини США Різдво
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