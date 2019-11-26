Голос Америки: Величезну новорічну ялинку встановили перед Конгресом США – вражаюче відео
У свіжому випуску "Голосу Америки" – у США готуються до Різдва та новорічних свят. Перед Конгресом вже почали встановлювати 18-метрову ялинку, яку привезли з Національного парку штату Нью-Мексико, що за понад 3 тисячі кілометрів від американської столиці. Вогні на ялинці запалять у середу, 27 листопада.
Також у випуску:
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