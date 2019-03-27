Голос Америки: Палата представителей США поддержала законопроект блокировки "Северного потока-2"
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Палата представителей Соединенных Штатов Америки поддержала законопроект, направленный на блокирование строительства газопровода "Северный Поток-2". Американцы видят в нем угрозу энергетической независимости Европы.
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Источник: 24 канал
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