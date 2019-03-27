Голос Америки: Палата представників США підтримала законопроект заблокувати "Північний потік-2"
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Палата представників Сполучених штатів Америки підтримала законопроект, направлений заблокувати будівництво газопроводу "Північний Потік 2". Американці вбачають у ньому загрозу енергетичної незалежності Європи.
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Джерело: 24 канал
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