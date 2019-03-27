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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Голос Америки: Палата представників США підтримала законопроект заблокувати "Північний потік-2"

      Голос Америки 93 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Палата представників Сполучених штатів Америки підтримала законопроект, направлений заблокувати будівництво газопроводу "Північний Потік 2". Американці вбачають у ньому загрозу енергетичної незалежності Європи.

      Також у випуску:

      Республіканці планують скасувати медичну реформу, проведену Бараком Обамою.

      Захоплива історія про життя американця в Україні, волонтера Корпусу Миру.

      blog_ava
      Яка річ в домі містить у п’ять разів більше бактерій, ніж туалет
      26 березня
      4339
      Теги: Новини політики Голос Америки Новини США Північний потік-2
      Джерело: 24 канал
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