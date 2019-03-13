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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
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      Голос Америки: Палата представителей США проголосовала за непризнание аннексии Крыма Россией

      Голос Америки 2 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – постановление о непризнании аннексии Крыма РФ во время голосования 12 марта поддержали 427 конгрессменов, один политик проголосовал против. Соответствующая политика США в отношении украинского полуострова также подтверждена Декларацией от 25 июля 2018 года.

      Также в выпуске:

      Бывший глава предвыборной кампании Дональда Трампа и экс-советник Януковича Пол Манафорт проведет за решеткой семь с половиной лет.

      Американские ученые изобрели портативное устройство для УЗИ, которое будет помогать врачам проводить обследование дистанционно.

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      Теги: Новости политики Новости США Голос Америки Аннексия Крыма
      Источник: 24 канал
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