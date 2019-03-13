Голос Америки: Палата представителей США проголосовала за непризнание аннексии Крыма Россией
В свежем выпуске "Голоса Америки" – постановление о непризнании аннексии Крыма РФ во время голосования 12 марта поддержали 427 конгрессменов, один политик проголосовал против. Соответствующая политика США в отношении украинского полуострова также подтверждена Декларацией от 25 июля 2018 года.
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Источник: 24 канал
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