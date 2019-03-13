Голос Америки: Палата представителей США проголосовала за непризнание аннексии Крыма Россией

В свежем выпуске "Голоса Америки" – постановление о непризнании аннексии Крыма РФ во время голосования 12 марта поддержали 427 конгрессменов, один политик проголосовал против. Соответствующая политика США в отношении украинского полуострова также подтверждена Декларацией от 25 июля 2018 года.

Также в выпуске: Бывший глава предвыборной кампании Дональда Трампа и экс-советник Януковича Пол Манафорт проведет за решеткой семь с половиной лет. Американские ученые изобрели портативное устройство для УЗИ, которое будет помогать врачам проводить обследование дистанционно.