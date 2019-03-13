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      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Голос Америки: Палата представників США проголосувала за невизнання анексії Криму Росією

      Голос Америки 64 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – постанову про невизнання анексії Криму РФ під час голосування 13 березня підтримали 427 конгресменів, один політик проголосував проти. Відповідну політику США щодо українського півострова також підтверджено Декларацією від 25 липня 2018 року.

      Також у випуску: 

      Колишній голова передвиборчої кампанії Дональда Трампа і екс-радник Януковича Пол Манафорт проведе за ґратами сім з половиною років.

      Американські науковці винайшли портативний пристрій для УЗД, який допомагатиме лікарям проводити обстеження дистанційно.

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      Теги: Новини США Новини політики Анексія Криму Голос Америки
      Джерело: 24 канал
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