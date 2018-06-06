Голос Америки. Почему Гройсман внес представление на увольнение Данилюка
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – возможные причины, по которым премьер-министр Украины Владимир Гройсман попросил министра финансов Александра Данилюка уйти в отставку – анализ европейских и американских экспертов.
Также в выпуске:
Послы стран Большой Семерки призывают Верховную Раду Украины принять законопроект о создании Антикоррупционного суда.
Американские эксперты считают, что в случае провала голосования относительно Антикоррупционного суда возможно прекращение сотрудничества с МВФ, а украинскую экономику ждет глубокая инфляция, цены вырастут, впрочем дефолта не будет.
Источник: 24 Канал
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