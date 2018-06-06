Голос Америки. Чому Гройсман вніс подання на звільнення Данилюка
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – можливі причини, через які прем'єр-міністр України Володимир Гройсман попросив міністра фінансів Олександра Данилюка піти у відставку – аналіз європейських та американських експертів.
Також у випуску:
Посли країн Великої Сімки закликають Верховну Раду України ухвалити законопроект про створення Антикорупційного суду.
Американські експерти вважають, що в разі провалу голосування щодо Антикорупційного суду можливе припинення співпраці з МВФ, а на українську економіку чекає глибока інфляція, ціни зростуть, втім дефолту не буде.
Джерело: 24 Канал
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