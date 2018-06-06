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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Голос Америки. Чому Гройсман вніс подання на звільнення Данилюка

Голос Америки 163 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – можливі причини, через які прем'єр-міністр України Володимир Гройсман попросив міністра фінансів Олександра Данилюка піти у відставку – аналіз європейських та американських експертів.

Також у випуску:

Посли країн Великої Сімки закликають Верховну Раду України ухвалити законопроект про створення Антикорупційного суду.

Американські експерти вважають, що в разі провалу голосування щодо Антикорупційного суду можливе припинення співпраці з МВФ, а на українську економіку чекає глибока інфляція, ціни зростуть, втім дефолту не буде.

Теги: Новини України Новини політики Голос Америки Олександр Данилюк Володимир Гройсман Антикорупційний суд Велика сімка
Джерело: 24 Канал
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