Голос Америки. Почему экс-адвоката Трампа приговорили к 3 годам тюрьмы

В свежем выпуске "Голоса Америки" – бывшего личного адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна приговорили к 3 годам лишения свободы. Его обвиняют в том, что он платил за молчание женщинам, которые хотели обвинить Трампа в сексуальных домогательствах, а также во лжи Конгрессу по поводу московского строительства проекта Президента США.

Также в выпуске: Палата представителей Конгресса приняла три резолюции касательно Украины: о Голодоморе, "Северном потоке-2" и агрессии России в Азове. Развитие по делу Манафорта и при чем здесь украинский суд и нардеп Лещенко. Шоколадный потоп в Германии.