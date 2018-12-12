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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
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      Голос Америки. Почему экс-адвоката Трампа приговорили к 3 годам тюрьмы

      Голос Америки 22 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – бывшего личного адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна приговорили к 3 годам лишения свободы. Его обвиняют в том, что он платил за молчание женщинам, которые хотели обвинить Трампа в сексуальных домогательствах, а также во лжи Конгрессу по поводу московского строительства проекта Президента США.

      Также в выпуске:

      Палата представителей Конгресса приняла три резолюции касательно Украины: о Голодоморе, "Северном потоке-2" и агрессии России в Азове.

      Развитие по делу Манафорта и при чем здесь украинский суд и нардеп Лещенко.

      Шоколадный потоп в Германии.

      Теги: Судьи Дональд Трамп Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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