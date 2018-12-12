Голос Америки. Почему экс-адвоката Трампа приговорили к 3 годам тюрьмы
В свежем выпуске "Голоса Америки" – бывшего личного адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна приговорили к 3 годам лишения свободы. Его обвиняют в том, что он платил за молчание женщинам, которые хотели обвинить Трампа в сексуальных домогательствах, а также во лжи Конгрессу по поводу московского строительства проекта Президента США.
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Источник: 24 канал
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