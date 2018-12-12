Голос Америки. Чому екс-адвоката Трампа засудили до 3 років в'язниці

У свіжому випуску "Голосу Америки" – колишнього особистого адвоката Дональда Трампа Майкла Коена засудили до 3 років позбавлення волі. Його звинувачують у тому, що він платив за мовчання жінкам, які хотіли звинуватити Трампа у сексуальних домаганнях, а також у брехні Конгресу щодо московського будівництва проекту Президента США.

Також у випуску: Палата представників Конгресу ухвалила три резолюції щодо України: про Голодомор, "Північний потік-2" та агресію Росії в Азові. Розвиток у справі Манафорта та до чого тут український суд і нардеп Лещенко. Шоколадний потоп в Німеччині.