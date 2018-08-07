Голос Америки. Почему показания Гейтса в деле Манафорта являются важными
В свежем выпуске "Голос Америки" – бывший партнер Пола Манафорта Рики Гейтс рассказал, кто в Украине оплачивал услуги одиозного политтехнолога и каким образом перечислялись деньги на его счета.
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Сенатор-республиканец Рэнд Пол находится с визитом в Москве, где уже успел заявить, что будет бороться с новыми санкциями, которые Конгресс хочет ввести против России.
Прокатится ли Соединенными Штатами "синяя волна" – поддержка кандидатов от Демократической партии в традиционно "республиканских " штатах".
Источник: 24 канал
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