Голос Америки. Почему показания Гейтса в деле Манафорта являются важными

В свежем выпуске "Голос Америки" – бывший партнер Пола Манафорта Рики Гейтс рассказал, кто в Украине оплачивал услуги одиозного политтехнолога и каким образом перечислялись деньги на его счета.

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