Голос Америки. Чому свідчення Гейтса у справі Манафорта є важливими

У свіжому випуску "Голос Америки" – колишній партнер Пола Манафорта Рікі Гейтс розповів, хто в Україні оплачував послуги одіозного політтехнолога та яким чином переводились гроші на його рахунки.

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Сенатор-республіканець Ренд Пол перебуває із візитом у Москві, де вже встиг заявити, що боротиметься із новими санкціями, які Конгрес хоче ввести проти Росії.

Чи прокотиться Сполученими Штатами "синя хвиля" – підтримка кандидатів від Демократичної партії у традиційно "республіканських штатах".