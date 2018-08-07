Голос Америки. Чому свідчення Гейтса у справі Манафорта є важливими
У свіжому випуску "Голос Америки" – колишній партнер Пола Манафорта Рікі Гейтс розповів, хто в Україні оплачував послуги одіозного політтехнолога та яким чином переводились гроші на його рахунки.
Також у випуску:
Сенатор-республіканець Ренд Пол перебуває із візитом у Москві, де вже встиг заявити, що боротиметься із новими санкціями, які Конгрес хоче ввести проти Росії.
Чи прокотиться Сполученими Штатами "синя хвиля" – підтримка кандидатів від Демократичної партії у традиційно "республіканських штатах".
Джерело: 24 канал
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