00:00
8 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
26°C 14°C
  • четвер
    26°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    29°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІСТЕРІОЗ В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Судний день Патріарха Кірілла. Російський Діснейленд
Вєсті Кремля
21:15, 7 серпня
Вєсті.UA. Де пропав Порошенко. Ляшко готовий стати братом Добкіна
Вєсті.UA
19:25, 7 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
ЛІСТЕРІОЗ В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Голос Америки. Чому свідчення Гейтса у справі Манафорта є важливими

Голос Америки 39 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Голос Америки" – колишній партнер Пола Манафорта Рікі Гейтс розповів, хто в Україні оплачував послуги одіозного політтехнолога та яким чином переводились гроші на його рахунки.

Також у випуску:

Сенатор-республіканець Ренд Пол перебуває із візитом у Москві, де вже встиг заявити, що боротиметься із новими санкціями, які Конгрес хоче ввести проти Росії. 

Чи прокотиться Сполученими Штатами "синя хвиля" – підтримка кандидатів від Демократичної партії у традиційно "республіканських штатах". 

Теги: Голос Америки Пол Манафорт Новини США
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за 7 серпня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Почему Чечня не подвластна "всесильным" спецслужбам России
7 серпня, 23:00 Почему Чечня не подвластна "всесильным" спецслужбам России
Павло Казарін
Головні новини 7 серпня: лістеріоз в Україні, небезпечна ДТП під Дніпром, затримання журналістів
7 серпня, 22:24 Головні новини 7 серпня: лістеріоз в Україні, небезпечна ДТП під Дніпром, затримання журналістів
Що буде, якщо Захарченко залишиться на "дірявому" троні
7 серпня, 22:01 Що буде, якщо Захарченко залишиться на "дірявому" троні
Олексій Чибісов
Який смартфон краще купити: Xiaomi Mi MAX 3 чи Huawei Honor Note 10
7 серпня, 21:06 Який смартфон краще купити: Xiaomi Mi MAX 3 чи Huawei Honor Note 10
Дефолт і "кінець світу": що треба знати, щоб не панікувати
7 серпня, 20:02 Дефолт і "кінець світу": що треба знати, щоб не панікувати
Яніна Ткачук
"Голос Америки". ОБСЄ у Маріуполі "зливало" дані позицій сил АТО
 14 травня 2015 , 23:27
Голос Америки. Сенсаційні заяви міністра фінансів України на міжнародному форумі
 13 липня 2015 , 23:51
Голос Америки. Російські посли працюють за принципом радянської системи
 6 грудня 2014 , 07:35
"Голос Америки". ЄС обговорює санкції проти РФ, Росія вимагає зустрічі "нормандської четвірки"
 19 березня 2015 , 23:20
Голос Америки. У чому звинувачують Пола Манафорта
 1 серпня , 01:25
Голос Америки. Адміністрація Трампа прокоментувала факт прослуховування розмов
 14 березня 2017 , 13:06
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук