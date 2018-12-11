Голос Америки. Почему Россия отправила стратегические бомбардировщики в Венесуэлу

В свежем выпуске "Голоса Америки" – Москва и Вашингтон устроили в словесную перепалку из-за визита российских стратегических бомбардировщиков в Венесуэлу. Госсекретарь США Майк Помпео в Twitter написал, что народам России и Венесуэлы стоит видеть это так, как оно есть: "два коррумпированных правительства разбазаривают государственные средства и подавляют свободу и независимость".

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