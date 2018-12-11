Голос Америки. Чому Росія відправила стратегічні бомбардувальники до Венесуели

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Москва і Вашингтон влаштували в словесну перепалку через візит російських стратегічних бомбардувальників у Венесуелу. Держсекретар США Майк Помпео в Twitter написав, що народам Росії і Венесуели варто бачити це так, як воно є: "два корумпованих уряди розбазарюють державні кошти і пригнічують свободу і незалежність поки їх люди страждають".

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Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий тимчасово зупинити роботу уряду, якщо конгресмени не задовільнять його вимоги щодо фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Погляди адміністрації Білого дому на глобальне потепління та зміну клімату на планеті.