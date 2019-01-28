Голос Америки: Почему США сняли санкции с компаний российского олигарха

В свежем выпуске "Голоса Америки" – в США приняли решение о снятии санкций с трех российских компаний Олега Дерипаски. Российский бизнесмен вроде бы отдал или продал часть акций этих компаний, а значит – потерял над ними контроль. Персональные же санкции в отношении Дерипаски все еще действующие. Однако многие эксперты сомневаются в целесообразности такого шага правительства.

Также в выпуске:

Судьбу НАТО и детали возможного мирного соглашения, которое может положить конец войне в Афганистане в понедельник, 28 января, в Вашингтоне обсудили исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шенаген и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Трамп настаивает, что компромисс с демократами должен содержать выделение шести миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.