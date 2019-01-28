Голос Америки: Чому США зняли санкції з компаній російського олігарха

У свіжому випуску "Голосу Америки" – у США прийняли рішення про зняття санкцій з трьох російських компаній Олега Дерипаски. Російський бізнесмен начебто віддав або продав частину акцій цих компаній, а отже – втратив над ними контроль. Персональні же санкції щодо Дерипаски все ще чинні. Однак чимало експертів сумніваються у доцільності такого кроку уряду.

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Долю НАТО й деталі ймовірної мирної угоди, яка може покласти край війні в Афганістані у понеділок, 28 січня, у Вашингтоні обговорили виконувач обов'язків міністра оборони США Патрік Шенаген і генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Трамп наполягає, що компроміс з демократами повинен містити виділення шести мільярдів доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.