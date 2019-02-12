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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
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      Голос Америки: Почему США выступают против строительства "Северного потока-2"

      Голос Америки 235 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – госсекретарь США Майкл Помпео продолжает свой тур по странам Европы. В Польше он провел встречу с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, где подчеркнул необходимость остановить строительство Россией газопровода "Северный поток-2". По его словам, это вредит энергетической безопасности Европы.

      Также в выпуске:

      Президент США Трамп заявил, что он не ожидает повторного частичного закрытия правительства.

      Накануне ночью участники переговоров в Конгрессе США достигли предварительной договоренности о финансировании строительства нового барьера вдоль американо-мексиканской границы.

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      Теги: Новости России Новости США Голос Америки Новости Польши Майк Помпео Северный поток-2
      Источник: 24 канал
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