Голос Америки: Почему США выступают против строительства "Северного потока-2"
В свежем выпуске "Голоса Америки" – госсекретарь США Майкл Помпео продолжает свой тур по странам Европы. В Польше он провел встречу с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, где подчеркнул необходимость остановить строительство Россией газопровода "Северный поток-2". По его словам, это вредит энергетической безопасности Европы.
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Президент США Трамп заявил, что он не ожидает повторного частичного закрытия правительства.
Накануне ночью участники переговоров в Конгрессе США достигли предварительной договоренности о финансировании строительства нового барьера вдоль американо-мексиканской границы.
Источник: 24 канал
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