Голос Америки: Чому США виступають проти будівництва "Північного потоку-2"

У свіжому випуску "Голосу Америки" – держсекретар США Майко Помпео продовжує свій тур по країнах Європи. У Польщі він провів зустріч з головою МЗС Польщі Яцеком Чапутовичем, де наголосив на необхідності зупинити будівництво Росією газопроводу "Північний потік-2". За його словами, це шкодить енергетичній безпеці Європи.

Також у випуску: Президент США Трамп заявив, що він не очікує повторного часткового закриття уряду. Напередодні вночі учасники переговорів у Конгресі США досягли попередньої домовленості щодо фінансування будівництва нового бар'єру вздовж американсько-мексиканського кордону.