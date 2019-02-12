Голос Америки: Чому США виступають проти будівництва "Північного потоку-2"
У свіжому випуску "Голосу Америки" – держсекретар США Майко Помпео продовжує свій тур по країнах Європи. У Польщі він провів зустріч з головою МЗС Польщі Яцеком Чапутовичем, де наголосив на необхідності зупинити будівництво Росією газопроводу "Північний потік-2". За його словами, це шкодить енергетичній безпеці Європи.
Також у випуску:
Президент США Трамп заявив, що він не очікує повторного часткового закриття уряду.
Напередодні вночі учасники переговорів у Конгресі США досягли попередньої домовленості щодо фінансування будівництва нового бар'єру вздовж американсько-мексиканського кордону.
Джерело: 24 канал
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