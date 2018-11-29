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      Голос Америки. Почему Трамп отменил встречу с Путиным

      Голос Америки 186 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – встреча американского президента Дональда Трампа с руководителем Кремля Владимиром Путиным в рамках G20 в Аргентине официально отменена из-за нападения России на украинские суда в Азовском море.

      Также в выпуске:

      Бывший адвокат Трампа признал свою вину в даче ложных показаний Конгрессу.

      Почему Америка не вводит санкции против строительства "Северного потока-2".

      Проект резолюции, в которой осуждается нападение России на украинские корабли, подали на рассмотрение Сената.

      Теги: Конфликт в Азовском море Новости США Дональд Трамп Владимир Путин Голос Америки
      Источник: 24 канал
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