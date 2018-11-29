Голос Америки. Почему Трамп отменил встречу с Путиным

В свежем выпуске "Голоса Америки" – встреча американского президента Дональда Трампа с руководителем Кремля Владимиром Путиным в рамках G20 в Аргентине официально отменена из-за нападения России на украинские суда в Азовском море.

Также в выпуске: Бывший адвокат Трампа признал свою вину в даче ложных показаний Конгрессу. Почему Америка не вводит санкции против строительства "Северного потока-2". Проект резолюции, в которой осуждается нападение России на украинские корабли, подали на рассмотрение Сената.