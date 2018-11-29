Голос Америки. Почему Трамп отменил встречу с Путиным
В свежем выпуске "Голоса Америки" – встреча американского президента Дональда Трампа с руководителем Кремля Владимиром Путиным в рамках G20 в Аргентине официально отменена из-за нападения России на украинские суда в Азовском море.
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Источник: 24 канал
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